وجاء قرار المجموعة بعد قمة عقدتها في العاصمة الغانية أكرا بحضور أسيمي غويتا، قائد انقلاب مالي الذي أصبح رئيسا مؤقتا جديدا للبلاد.

وقرر عشرة من زعماء دول غرب إفريقيا خلال قمة استثنائية تعليق عضوية مالي في مؤسسات مجموعاتهم الاقتصادية ردا على الانقلاب العسكري الأخير.

وجاء في بيان نشر إثر القمة أنه "بعد مناقشات طويلة، قرر رؤساء الدول والحكومات تعليق عضوية مالي في مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" و"الدعوة إلى تعيين رئيس وزراء مدني على الفور".

وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إنه ينبغي لمالي الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية في فبراير المقبل بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهرا على الرغم من إطاحة الجيش بالرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين الأسبوع الماضي.

وأضاف التكتل أنه لا بد لسلطات مالي من تعيين رئيس وزراء انتقالي جديد من المدنيين.