ووصل الإعصار ياس من خليج البنغال يوم الأربعاء، مثيرا عواصف اجتاحت السدود في ولاية البنغال الغربية، وضربت بشكل خاص دلتا سنداربانس ذات الوضع البيئي الحساس والتي تمتد إلى بنغلادش المجاورة.

قال مسؤول بالولاية إن التقييم الأولي الذي أجرته حكومة ولاية البنغال الغربية يكشف أن المياه غمرت حوالي 96650 هكتارا من الأراضي المزروعة بالمحاصيل.

وقال وزير الثروة السمكية في ولاية البنغال الغربية أخيل جيري لرويترز "وردت تقارير من مناطق كثيرة عن فيضانات جديدة أثناء موجات المد العالية".