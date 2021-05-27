وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان قد حذر في تصريحات صحفية من أن إسرائيل قد تصبح نظام "أبارتهايد"، أي نظام فصل عنصري، على غرار النظام السابق في جنوب إفريقيا، في حال استمر الاحتلال الإسرائيلي.

وفي تعليقه على المواجهات التي اندلعت داخل إسرائيل، على خلفية الحرب على غزة، إن "مخاطر الفصل العنصري كبيرة" ما لم تظهر دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.

وتابع: "إذا وُجد في المستقبل حل غير حل الدولتين، سنكون أمام وصفة لفصل عنصري مزمن".

وتعليقا على ذلك، قال أشكنازي للسفير الفرنسي: إن أقوال وزير الخارجية غير مقبولة ودون أساس وبعيدة عن الواقع".

وتابع: "إن اسرائيل تتوقع من أصدقائها أن لا يتحدثوا بطريقة غير مسؤولة تعطي دافعا لجهات متطرفة للعمل ضد اسرائيل ".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد ندد بتصريحات لودريان، الثلاثاء، معتبرا إياها مزاعم خاطئة ومنفّرة، لا أساس لها".

وتابع نتانياهو: "لن نقبل مواعظ منافقة" من طرف فرنسا.