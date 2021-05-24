وكان الصحفي البيلاروسي، رومان بروتاسيفيتش، في طريقه من أثينا إلى فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، على متن طائرة تابعة لخطوط "رايان إير" الإيرلندية المنخفضة التكلفة.

لكن السلطات البيلاروسية أجبرت الطائرة على الهبوط عنوة في منيسك، عاصمة بيلاروسيا، وهناك تم اعتقال الصحفي.

وقال راب في البرلمان البريطاني إن: "التفاصيل التي لدينا غير واضحة في هذا الصدد، لكن من الصعوبة بمكان الاعتقاد أن عملا كهذا قد تم من دون أقله موافقة السلطات في موسكو"، الداعم الرئيسي لنظام الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، وفق "فرانس برس".

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية البريطاني أن بلاده استدعت السفير البيلاروسي لدى لندن للاحتجاج على إرغام الطائرة على الهبوط في مينسك لاعتقال الصحفي.

وحمّل دومينيك راب الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشنكو مسؤولية الحادثة التي وصفها بأنها "بغيضة"، وتمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأضاف أن لندن تدرس فرض عقوبات و"تنظر في كافة الاحتمالات الدولية".

وبروتاسيفيتش صحفي من بيلاروسيا يبلغ من العمر (26 عاما)، وكان يعمل في منصة رقمية تدعى NEXTA مقرها في بولندا، وكانت متخصصة في نشر أخبارا ومقاطع فيديو عن الاحتجاجات ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، العام الماضي.

وشهدت بيلاروسيا احتجاجات عارمة في 2020، بعد أن أعلن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو فوزه في الانتخابات للمرة السادسة على التوالي، بينما أكدت المعارضة أن النتيجة مزورة.

ويتهم لوكاشينكو الذي يحكم بيلاروسيا منذ عام 1994 بشن حملة قمع رهيبة ضد المعارضين والصحفيين.