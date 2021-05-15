فقد قالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن الإغلاق تأكد في إشعار صدر يوم الجمعة من الإدارة العامة للرياضة في الصين.

وتعكس هذه الخطوة الحذر الشديد الذي اتخذته الصين في التعامل مع وباء كوفيد-19.

وفي حين أن بكين حدت في الغالب من انتقال فيروس كورونا محليا، فإن نيبال تشهد ارتفاعا مع أرقام قياسية من الإصابات والوفيات الجديدة، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

وأصدرت الصين تصاريح لـ38 شخصا، جميعهم مواطنون صينيون، لتسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 مترا هذا الربيع، بينما منحت نيبال الإذن لأكثر من 400 شخص.

الجدير بالذكر أنه لم يُسمح بالتسلق من أي من الجانبين العام الماضي بسبب تفشي وباء كوفيد.

وفي نيبال، أبلغ العديد من المتسلقين عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بعد أن تم إنزالهم من معسكر قاعدة إيفرست.

يشار إلى أنه في العادة يشهد شهر مايو أفضل طقس لتسلق قمة إيفرست، ووصل عشرات المتسلقين إلى القمة هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يقوم المزيد بمحاولات في وقت لاحق من هذا الشهر بمجرد تحسن الطقس.

وكان اثنان من المتسلقين لقيا حتفهما في الجانب النيبالي، أحدهما سويسري والآخر أميركي.

قالت الصين في وقت سابق إنها ستقيم خطا فاصلا في القمة وستمنع الأشخاص من جانبها من الاتصال بأي شخص على الجانب النيبالي، ولكن لم تتضح الكيفية التي ستنفذ بها ذلك.