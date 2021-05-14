وقال المركز الألماني لأبحاث العلوم الجيولوجية إن زلزالا بلغت شدته 6.6 درجة وقع قبالة ساحل شمال غرب جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم الجمعة، مضيفا أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزياء الإندونيسية أن قوة الزلزال بلغت 7.2 درجة، وأنه كان على عمق 19 كيلومترا، بحسب وكالة رويترز.

وقال المسؤول في وكالة مكافحة الكوارث، فيليفو دايلي، إن الزلزال استمر لعشرين ثانية، مضيفا أن السلطات لا تزال تجمع معلومات بشأن تأثيره.

ورغم أن الزلزال أثار الذعر في الجزر القريبة من سومطرة، فإنه لم ترد تفاصيل فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وأوضح المعهد الجيوفيزيائي الأميركي أن الزلزال ضرب على عمق قليل قرابة الساعة 06:30 بتوقيت غرينيتش، قرب جزيرة نياس على بعد 250 كيلومترا جنوب سينابانغ، وفقا لفرانس برس.

وقال المتحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ في نياس، آغوس ويبيسونو، إنه لم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار أو إصابات.

وأكد لوكالة فرانس برس "اتصلت بفريق البحث والانقاذ في جنوب نياس وغرب نياس. إنهم بأمان، لم تقع إصابات أو أضرار"، مضيفا أن الهزات كانت قوية، وأنها تسببت بإثارة الهلع وخصوصا لدى المقيمين في محيط الساحل خشية وقوع تسونامي.

وقال مرشد سياحي في جنوب نياس لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "وقع زلزال أصابني بالدوار، لكن حتى الآن يبدو أن المباني في منطقتي لم تتضرر.. عند وقوع الزلزال هرعنا جميعا إلى الخارج".