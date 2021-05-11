وذكر لافروف من باكو في معرض رده على سؤال بشأن فرص عقد القمة بين بوتن وبايدن، أن موسكو لا تزال تنتظر إجابات من واشنطن عن القمة المقترحة بين الرئيسين.

وقال وزير الخارجية الروسي: "نتعامل مع فكرة القمة بإيجابية، لكن ما زال هناك الكثير من الغموض حول شكل الاجتماع الذي يتحدث عنه الأميركيون".

وأضاف "في البداية كانوا يتحدثون عن لقاء وجها لوجه يجمع الرئيسين، لكنهم وبعد ذلك قالوا إنه من الأفضل التباحث على مستوى الخبراء بداية".

وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة ترغب بـ"حصر" مجال القضايا ذات الأهمية المشتركة بتخفيض الأسلحة الاستراتيجية للدولتين، وذلك لا يعجب روسيا.