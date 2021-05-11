ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الثلاثاء، نقلا عن خدمة الطوارئ أن 11 لقوا مصرعهم بينهم 9 أطفال ونُقل 4 إلى مستشفى بعد إطلاق نار بمدرسة في مدينة قازان الروسية.