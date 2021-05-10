وقال جون كيربي إن 13 قاربا إيرانيا اقتربوا بسرعة فائقة وبعشوائية من القطع الحربية الأميركية التي كانت في المنطقة، من بينها المدمرة "يو إس إس مونتراي"، وغواصة وسفن أخرى.

وأوضح أن البحرية الأميركية "تصرفت بشكل مهني، ووجهت إنذارا للقوارب بعدم الاقتراب، وعندما رفضت الامتثال لنداءات برج المراقبة على إحدى السفن الحربية الأميركية، اضطرت البحرية إلى إطلاق نحو 30 عيارا ناريا تحذيريا في الهواء، مما حمل القوارب الإيرانية على الابتعاد".

ورفض المتحدث باسم البنتاغون القول إن هذا الأمر "موجه مباشرة من طهران"، وصرح قائلا إنه "لا توجد أدلة كافية" على أن تصرف القوارب الإيرانية هو "أمر موجهة من النظام الإيراني ضد الولايات المتحدة".

وكانت البحرية الأميركية قد ضبطت السبت الماضي في مياه الخليج، شحنة أسلحة مهربة تحتوي على صواريخ مضادة للدبابات وقاذفات موجهة عن بعد من صنع صيني وروسي.

واكتفى كيربي بالقول إن الحادث "قيد التحقيق"، لمعرفة مصدر السلاح والوجهة التي كانت تسلكها الشحنة.