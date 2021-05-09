ووفقا للإحداثيات، التي نشرتها وسائل الإعلام الصينية الرسمية نقلا عن مكتب هندسة الفضاء الصيني، يبدو موقع سقوط الحطام قرب إحدى جزر أرخبيل المالديف وإلى الجنوب الغربي من العاصمة مالي.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن إعادة الدخول للمجال الجوي للأرض حدثت في الساعة 10:24 صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

وقال التقرير: " احترقت الغالبية العظمى من العناصر بحيث يتعذر التعرف عليها أثناء عملية إعادة الدخول".

غير أن القيادة الفضائية الأميركية، التي أكدت دخول الصاروخ الغلاف الجوي فوق شبه الجزيرة العربية، قالت إنه من غير المعروف ما إذا كان الحطام قد سقط على الأرض أم في المياه، وذلك في تشكيك على ما يبدو للرواية الصينية التي قالت إنه سقط في مياه المحيط الهندي.

وقالت القيادة الفضائية الأميركية، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها لن تكشف عن موقع سقوط الحطام أو مساحة انتشاره غير المعروفين حتى الآن.

وكان الصاروخ "لونغ مارش" أو "المسيرة الطويلة"، الذي أطلق الأسبوع الماضي هو الثاني من طراز "5 بي" العملاق بعد أول رحلة له في مايو 2020.

من جهتها، انتقدت وكالة إدارة الفضاء والطيران الأميركية "ناسا" الصين بشأن مسؤوليتها عن الحطام الفضائي.

وقال رئيس "ناسا"، بيل نلسون، في بيان، إن "على الدول المرتادة للفضاء أن تقلل لأدنى حد الأخطار على الناس والممتلكات على الأرض لدى عودة الأجسام الفضائية لدخول الغلاف الجوي"، وطالبها بأن "تعزز الشفافية فيما يتعلق بتلك العمليات إلى أقصى درجة".

وأضاف نلسون "من الواضح أن الصين فشلت في الوفاء بمعايير المسؤولية فيما يتعلق بحطامها الفضائي".

أما عالم الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد، جوناثان ماكدويل، الذي تتبع الجزء الصاروخي الشارد، فكتب على تويتر يقول: "كانت عودة الدخول إلى المحيط دائما هي الأكثر احتمالية من الناحية الإحصائية. يبدو أن الصين فازت في مقامرتها.. لكنها كانت لا تزال متهورة".

وكان العديد من الناس في الأردن وسلطنة عمان والسعودية نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات اللقطات الفيديوية لحطام الصاروخ الصيني أثناء مروره في سماء بلادهم.