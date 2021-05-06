وأصبح استدعاء سيارة إسعاف في الهند صعبا للغاية، نظرا إلى الارتفاع الكبير في إصابات "كوفيد-19" بشكل فاق طاقة النظام الصحي على الاستيعاب.

واضطرت الأسر إلى القيام بترتيبات خاصة؛ ومنها دفع مبالغ كبيرة لشركات إسعاف خاصة لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وجهزت حكومة دلهي بالتعاون مع منظمة خيرية أكثر من 12 توك توك بمواد لتعقيم الأيدي وكمامات، كما توفر أسطونات أكسجين عند الحاجة.

والخدمة التي بدأت رسميا يوم الثلاثاء متاحة بالمجان، وسط تفاقم لوضع الوباء في البلد الآسيوي الكبير.

وينقل سائق التوكتوك، راج كومار، المرضى إلى مستشفى "جاي براكاشنارايان"، أكبر منشأة طبية بالعاصمة والتي تغص بمرضى كوفيد-19.

وقال كومار "علينا جميعا أن نساعد بعضنا في تلك الفترة الصعية للخروج من هذا الموقف".

ويفصل حاجز من البلاستيك بين سائق التوكوك والركاب في الخلف، بينما تواجه السلطات الصحية انتقادات بسبب ما يعتبره المواطنون عجزا عن مواجهة الأزمة الصحية.