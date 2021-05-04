وقالت أربعة مصادر لوكالة رويترز إن مسلحين متطرفين قتلوا أكثر من 12 شخصا، بينهم 7 جنود، في هجوم بولاية بورنو الواقعة شمال شرقي نيجيريا.

وأضافت المصادر أن المسلحين المتطرفين وصلوا إلى منطقة أجيري، بولاية بورنو، على متن دراجات نارية وقتلوا ضابطا بالجيش و6 جنود.

وأوضحت المصادر إن المهاجمين قتلوا أيضا 6 مدنيين وأحرقوا عددا من المباني السكنية واستولوا على مقتنيات ثمينة.

وفي بيان، قال الجيش النيجيري إن القوات صدت الهجوم لكن المسلحين قتلوا بعض السكان واثنين من العسكريين.

بشار إلى أن الهجمات التي يشنها مسلحون متشددون في شمال شرقي نيجيريا، تصاعدت في الأشهر الأخيرة حيث لقي العشرات من الجنود مصرعهم جراء الهجمات المسلحة التي أدت أيضا إلى نزح آلاف النيجيريين.