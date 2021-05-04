وأضاف المسؤول، أن الخطوة المرتقبة تأتي بعدما أثبتت اللقاحات المعتمدة فاعليتها وجدواها في توفير السلامة الصحية وبيئية محصنّة ضد فايروس "كورونا".

وكان مستشار الأمن القومي جايك سوليفان قد صرّح في الساعات الماضية أن فرض إلزامية تلقي اللقاح ضرورية في أوساط القوات المسلحة، إلا أنه أحال الموضوع إلى قادة البنتاغون لكشف تفاصيله.