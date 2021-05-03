وردا على سؤال من برنامج "60 دقيقة" الذي تبثه شبكة "سي.بي.إس" الإخبارية عما إذا كانت واشنطن تتجه نحو مواجهة عسكرية مع بكين قال بلينكن: "الوصول إلى تلك النقطة أو حتى التوجه إليها يتعارض بشدة مع مصالح الصين والولايات المتحدة".

وأضاف "ما شهدناه خلال السنوات العديدة الماضية هو أن الصين تتصرف بشكل أكثر قمعية في الداخل وأكثر عدوانية في الخارج. هذه حقيقة".

وردا على سؤال على الأنباء التي أفادت بسرقة الصين لمئات المليارات من الدولارات أو أكثر من الأسرار التجارية والملكية الفكرية الأميركية، قال بلينكن إن إدارة بايدن لديها "مخاوف حقيقية" بشأن قضية الملكية الفكرية.

والشهر الماضي، قال بلينكن إن الولايات المتحدة قلقة بشأن الإجراءات العدوانية التي تتخذها الصين ضد تايوان وقال إنه سيكون "خطأ فادحا" أن تحاول أي جهة تغيير الوضع الراهن في غرب المحيط الهادي بالقوة.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة لديها التزام ثابت بموجب قانون العلاقات مع تايوان لضمان أن تتحلى تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي بالقدرة على الدفاع عن نفسها والحفاظ على السلام والأمن في غرب المحيط الهادي.

واشتكت تايوان خلال الأشهر القليلة الماضية من المهام المتكررة للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة، التي تقول الصين إنها تابعة لها.