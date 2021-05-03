وأضاف في بيان للبيت الأبيض، في الذكرى العاشرة للإغارة على موقع اختباء بن لادن: "أريد أن أتقدم بالشكر الدائم لأفراد الخدمة الذين نفذوا الغارة وموظفي الخدمة العامة في جميع أنحاء البلاد، والحكومة التي جعلت مهمتنا ناجحة قبل 10 سنوات".

ووصف بايدن، الذي انضم إلى الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما في غرفة العمليات لمتابعة الغارة، هذه الليلة بأنها "لحظة لن أنساها أبدا".

وتابع: "تتبعنا بن لادن إلى أبواب الجحيم، ونلنا منه. لقد أوفينا بوعدنا لجميع الذين فقدوا أحباءهم في 11 سبتمبر. إننا لن ننسى أبدا أولئك الذين فقدناهم، والولايات المتحدة لن تتراجع أبدا عن التزامها بمنع هجوم آخر على وطننا".

يذكر أنه في مطلع مايو الجاري، بدأت الولايات المتحدة وحلف الناتو رسميا عملية سحب القوات المتواجدة في أفغانستان، إيذانا بإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، كشف بايدن أنه لا يمكن لبلاده "البقاء في أفغانستان إلى الأبد"، مشيرا إلى أن إدارته تملك "خريطة زمنية واضحة للمغادرة من هناك".

وذكر: "لا يمكننا البقاء في أفغانستان إلى الأبد، والانسحاب من هناك لا يعني أننا سنتراجع عن محاربة الشبكات الإرهابية أينما كانت".

وتابع: "الولايات المتحدة ستدعم الحكومة الأفغانية، لكنها لن تنخرط في عمليات عسكرية".

ووجه بايدن رسالة إلى طالبان بالقول: "على طالبان أن تعلم أنها إن قامت بمهاجمتنا فسندافع عن أنفسنا بكل الوسائل المتاحة".