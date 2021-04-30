ويتكون "التحالف الرباعي للمعارضة التشادية" من "مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية" (ccmsr)، و"جبهة الأمة من أجل الديمقراطية والعدالة" (fndjt)، و"اتحاد حركات الديمقراطية والتقدم" (umdd)، و"الاتحاد الوطني من أجل التغيير" (unc)، الذي تتمركز قواته الآن في منطقة تبيستي.

وأوضحت المجموعة المسلحة أنها ستسعى للزحف نحو العاصمة إنجمينا، ليشكل التحالف ثاني تمرد مسلح في البلاد بعد "جبهة التغيير والوفاق" التي تسيطر على مقاطعة كانم شمالي البلاد.

وصرح المتحدث باسم التحالف الرباعي عبد الله شيدي، بأنهم يتمركزون في تبيستي، وسيزحفون إلى أنجمينا في الأيام والأسابيع المقبلة.

وقال بيان للتحالف الرباعي، إن مسلحيه شنوا هجوما على القوات الحكومية في منطقة كوري 35 في إقليم تيبستي، وتمكنوا من السيطرة عليه بعد فرار تلك القوات.

وأشار البيان إلى أنهم تمكنوا من اعتقال عناصر من القوات الحكومية والحصول على المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم.

وأضاف أن هذا الهجوم "يهدف إلى منع خلافة السلالات الحاكمة في تشاد، ويأتي استجابة إلى صوت المجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة من أجل تشاد حرة وذات سيادة وديمقراطية".

ودعا البيان إلى التنسيق بين الحركات السياسية والعسكرية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية المعارضة، من أجل "بناء بديل شامل وديمقراطي".

وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بعد قيام المتمردين بإطلاق حملة عسكرية، شهدت مواجهات عنيفة مع القوات التشادية، سقط خلالها رئيس البلاد إدريس ديبي، وعلى إثرها تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي بقيادة نجله محمد إدريس ديبي.