وقالت وزارة الدفاع الفرنسية لـ"سكاي نيوز عربية" إنها ستفرض عقوبات على العسكريين الموقعين على عريضة سياسية بسبب "إخلالهم بمبدأ الحياد في الجيش".

وأضافت: "الموقعون على العريضة استغلوا منصبهم العسكري للتعبير عن رأي سياسي وهذا ممنوع في الجيش".

وكشفت أن "العقوبات التأديبية ستطال 18 عسكريا في الخدمة وجنرالات متقاعدين".

وأوضحت أن العقوبات التي سيجري فرضها "تتضمن التوقيف عن العمل أو إحالة للتقاعد حسب الرتبة".

وكانت العريضة التي نشرت في مجلة "فالور أكتويل" يوم 21 أبريل، تدعو الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدفاع عن الوطنية.

واستنكر الموقعون على العريضة "التفكك الذي يضرب البلاد"، قائلين إنهم "مستعدون لدعم السياسات التي تأخذ في الاعتبار حماية الأمة".