وقالت وزارة الصحة في قرغيزستان في بيان إن 17 شخصا أصيبوا في الاشتباكات "قتل واحد" منهم.

من جهتها، ذكرت اللجنة الأمنية في طاجيكستان أن اثنين من مواطنيها أصيبا أحدهما في حالة خطيرة.

وأعلنت قرغيزستان أنها سيطرت على نقطة حدودية طاجيكية خلال المواجهات العنيفة، التي اندلعت خلال الساعات الماضية.

وقال مجلس الأمن القومي القرغيزي في بيان إن قواته الخاصة سيطرت على هذا الموقع "ردا على قصف نفذته القوات الطاجيكية وتسبب باندلاع حريق في نقطة حدودية تسيطر عليها قرغيزستان".

وكانت الاشتباكات اندلعت أمس الأربعاء على الحدود بين إقليم سوغد في شمال طاجيكستان وإقليم باتكين جنوب قرغيزستان بسبب خلاف على خزان مياه ومحطة ضخ يدعي الطرفان الحق فيهما على نهر إسفارا.

ولا يزال جزء كبير من الحدود الطاجيكية - القيرغيزية بدون ترسيم، مما أدى إلى اندلاع نزاعات شرسة حول المياه والأراضي والمراعي، تحولت إلى اشتباكات عنيفة بشكل متقطع.

وطالب الجاران بالمنطقة المحيطة بخزان المياه، وهو نزاع يعود إلى عقود عندما كانا جزءا من الاتحاد السوفيتي.