كما ستتمكن المتاجر وشرفات الحانات والمطاعم والمواقع الثقافية وبينها دور السينما والمتاحف من إعادة فتح أبوابها اعتبارا من الأربعاء 19 مايو، على أن تفتح الصالات الرياضية مجددا في 9 يونيو، بحسب الرئيس الفرنسي.

وأضاف ماكرون أنه سيتم السماح بالفعاليات التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص اعتبارا من 30 يونيو مع إبراز إفادة صحية .

وقال مصدر مطلع لرويترز إن السائحين الأجانب الذين يحملون "جواز مرور صحيا" سيسمح لهم اعتبارا من التاسع من يونيو بزيارة فرنسا.