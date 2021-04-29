وقالت الخارجية الروسية، الخميس، إن تسريب تسجيل وزير الخارجية الإيراني يضر بجهود إحياء الاتفاق النووي.

وأضافت الخارجية الروسية: "نعتمد في علاقاتنا مع طهران على المواقف الرسمية.. ونعرف الذين يسعون للتلاعب بالعلاقات الروسية-الإيرانية".

وكان تسجيل صوتي مثير للجدل، على لسان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد تسرب من قبل قناة معارضة إيرانية قبل أيام.

وفي الحديث المسرب، بدا ظريف مستاء جدا مما وصفه بالتدخل الواسع لقائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، في الشأن الدبلوماسي الإيراني.

وفي جزء من التسجيل الصوتي، قال ظريف إنه بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق النووي، في 2015، وحتى يوم تنفيذه، وقعت أحداث ضد الصفقة بدأت بسفر سليماني إلى موسكو دون التنسيق مع الخارجية، وانتهت باحتجاز سفينة أميركية، والهجوم على السفارة السعودية في طهران.

وقُتل قاسم سليماني في غارة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار، في مطلع يناير عام 2020، استهدفت سيارة كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي، بعيد وصوله إلى العاصمة العراقية.