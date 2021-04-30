وهذه المجموعة للتكنولوجيا الحيوية التي طورت لقاحا يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال مثل فايزر/بايونتيك، رفعت أيضا توقعاتها لعام 2021 وتأمل الآن أن تكون قادرة على توفير ما بين 800 مليون ومليار جرعة هذا العام، كما أوضحت في بيان.

وتعتزم "موديرنا" خصوصا الاستثمار في مرافق المجموعة السويسرية "لونزا"، أحد الموردين الرئيسيين في قطاع الأدوية، و"روفي" الإسبانية التي تقوم بتعبئة القوارير.

ولم تكشف الشركة كلفة هذه العمليات التي ستمولها المجموعة.

وقال مدير "موديرنا" في أوروبا، دان ستانر للقناة السويسرية العامة "آر تي إس 1"، الخميس: "نحن نرى أن الفيروس ينتشر بسرعة، ونرى أن الفيروس يتحور، ونشهد ظهور متحورات جديدة (...) علينا أن نتخذ زمام المبادرة لنكون جاهزين إذا لزم الأمر لجرعة ثالثة".

وستبدأ هذه الاستثمارات تؤتي ثمارها نهاية العام 2021 وبداية العام 2022.

وأعلنت "لونزا" صباح الخميس أنها ستنشئ ثلاثة خطوط إنتاج إضافية في موقعها في فياج (في مقاطعة فاليه السويسرية)، مما يتيح مضاعفة إنتاج المواد اللازمة لتصنيع لقاح "موديرنا".