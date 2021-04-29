وأعلنت وزارة الصحة الهندية، الخميس، رصد 379257 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة قياسية جديدة لهذا البلد الذي ينتشر فيه الوباء بشكل واسع وسريع.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الهند يزيد حاليا على 18.3 مليون.

كما تم تسجيل 3645 وفاة بـ"كوفيد 19" خلال 24 ساعة، بزيادة 350 عن اليوم السابق.

وبذلك ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الهند إلى 204 آلاف و832.