وقال بايدن: "جئت للحديث عن الأزمات والفرص من أجل مستقبل الولايات المتحدة".

وتابع: "عملنا على توفير 1.3 مليون وظيفة في 100 يوم".

وعن معركة كورونا، أشاد الرئيس الأميركي بمعركة بلاده ضد كوفيد-19 باعتبارها واحدة من "أعظم الإنجازات اللوجستية".

وأضاف "تمكنا من تسليم 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا".

وذكر بايدن: "كل شخص في الولايات المتحدة يبلغ أكثر من 16 عاما أصبح بإمكانه الحصول على اللقاح".

وأوضح أن "أكثر من نصف البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل" وأنّ "الوفيات بين كبار السنّ انخفضت 80 بالمئة منذ يناير".

وأضاف بحذر "لا يزال هناك عمل يتعيّن فعله للتغلّب على الفيروس".

وبشأن الصين، قال بايدن أمام الكونغرس إن الولايات المتحدة "لا تريد نزاعا" مع الصين.

وشدد بايدن على أنه سيعمل عن كثب مع حلفاء أميركا لمواجهة التهديدات التي تشكلها برامج إيران وكوريا الشمالية النووية "من خلال الدبلوماسية والردع الصارم".