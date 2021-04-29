ويتوقع أن يوجه الرد الجمهوري انتقادات لبايدن بسبب التأخر في عودة الأطفال إلى المدارس، وهو أمر كان يجب أن يحدث منذ شهور وفقا لكلمة السناتور الجمهوري المنتظرة.

كما سيتم انتقاد التركيز على تدخل الحكومة في حياة الأميركيين، والتشديد على التعويل على الأفراد في إدارة حياتهم وتحسينها.

بيان البيت الأبيض

من جانبه، أصدر البيت الأبيض بيانا أشار فيه إلى مقتطفات من خطاب الرئيس بايدن المنتظر بمناسبة مرور 100 يوم على توليه السلطة.

وأوضحت المقتطفات أن بايدن سيركز على أنه استلم قيادة البلاد وهي في حالة أزمة هي الأسوأ منذ قرن من الزمان، في إشارة إلى وباء كورونا، بالإضافة إلى سلسلة من المشاكل الأخرى غير المسبوقة في أميركا على صعيد الحقوق الديمقراطية والحالة الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أن الخطاب سيتوقف عند النجاح الذي حققته حملة تلقيح الأميركيين خلال عهد بايدن، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.

ومن المنتظر أن يطالب بايدن أيضا بإجازة التشريع القانوني الذي يدعو إلى إدخال إصلاحات جوهرية على الطريقة التي يعمل فيها رجال الشرطة، خاصة فيما يتعلق بتعاملهم مع الأميركيين من أصول إفريقية ولاتينية، في ظل استمرار تسجيل حالات وفاة لأبناء هذه الأقليات على يد رجال إنفاذ القانون خلال تنفيذ عمليات اعتقال ضدهم.