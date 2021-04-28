وأكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في حفل افتراضي بمركز الصحافة الأجنبية، الأربعاء، أن "شراء تركيا منظومة صواريخ "إس 400" الروسية خطير على الأمن الأميركي".

وقال بلينكن: "كنا واضحين تماما في حث تركيا على التخلي عن صفقة الصواريخ الروسية".

والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود شاووش أوغلو، أن بلاده تتفاوض بشأن شراء دفعة جديدة من أنظمة صواريخ "إس 400 " الروسية.

كما قال أنتوني بلينكن إنه في ضوء وجهات نظر الرئيس جو بايدن المعروفة بشكل واسع، فإن اعترافه السبت بمذبحة الأرمن عام 1915 باعتبارها إبادة جماعية لم يكن مفاجئا.