وقالت دورية الطرق السريعة في ولاية فلوريدا إن هناك عددا من الضحايا، مشيرة إلى أن الحطام واقع في منطقة غابات.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية: " تحطمت طائرة ذات محرك واحد بعد وقت قصير من إقلاعها في منطقة غابات بالقرب من مطار سبنسر الجوي في ميدلبورو بولاية فلوريدا، حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي الأربعاء.. وكان على متنها 3 أشخاص".

ولم يكشف عن هويات الضحايا حتى الآن، بينما بدأت إدارة الطيران بالتحقيق في الحادث.

وتوجهت فرق الإطفاء والشرطة لموقع الحادث فور حدوثه.