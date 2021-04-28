ومن المقرر أن ينتهي باداكي من تشكيل الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه يوم الاثنين الماضي.

واستقبل باداكي في منزله، الثلاثاء، زعماء أحزاب المعارضة الديمقراطية، بقصد التشاور لتشكيل الحكومة.

وبحسب المصادر التشادية، فإن هذه الحكومة ستكون مسؤولة عن وضع آليات التحضير للحوار الشامل، التي تجمع جميع طيات وطبقات المجتمع، وأن يتم وضع القواعد للسماح بالتحضير لانتخابات حرة وشفافة.

وقال باداكي عقب تكليفه إنه "لا يمكننا السماح باستمرار الفراغ القانوني في البلاد، يجب تشكيل حكومة، وأود من خلال هذه المشاورات أن أحزاب المعارضة وجميع أحزاب الأغلبية والمجتمع المدني أن الحكومة ستتكون من جميع أبناء وبنات تشاد أولاً داخل البلاد".

من جانبه، عبر رومادونقار فيليكس نيالبي، زعيم المعارضة الديمقراطية، عن رؤيته في تشكيل حكومة مدنية، حيث يرى ضرورة أن تتكون من الأغلبية القديمة، والمعارضة والمجتمع المدني، مؤكداً دعمه لرئيس وزراء الحكومة التشادية الانتقالية.