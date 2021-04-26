وأوضح جو بايدن أنه تحدث، الاثنين، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وتعهد بأن الولايات المتحدة والهند "ستعملان معا بشكل وثيق" في مكافحة الوباء.

وستقدم الولايات المتحدة مجموعة من المساعدات الطارئة، من بينها الإمدادات المتعلقة بالأكسجين ومواد اللقاح والعلاجات.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي: "لدينا ما يكفي من جرعات اللقاح ولن نحتاج أسترازينيكا خلال الأشهر المقبلة، لذلك سنرسله للدول التي تحتاجه".

وأضافت: "قبل أن نرسل أسترازينيكا سيحصل على الموافقات اللازمة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، شأنه شأن باقي اللقاحات المتوفرة"، لافتة إلى أنه من المتوقع توفر 10 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال "أسابيع قليلة" في حال وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد وصف في وقت سابق الاثنين، الوضع في الهند حيث تصاعدت إصابات كورونا بـ"المحزن".

وأوضح أن المنظمة أرسلت المزيد من العاملين الصحيين والإمدادات للمساعدة في مكافحة الجائحة.

وتابع: "تفعل منظمة الصحة العالمية كل ما بالإمكان، وتقدم المعدات والإمدادات الحساسة، من بينها مكثفات الأكسجين والمستشفيات المتنقلة سابقة التجهيز وإمدادات المعامل".

وأضاف أنه أعلن بالفعل عن توجه 2600 إضافيين من العاملين في منظمة الصحة العالمية، للمساعدة في دعم جهود مكافحة المرض.