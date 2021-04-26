وعلمت "سكاي نيوز عربية" من مصادر في البنتاغون ان زيارة الوفد الإسرائيلي مازالت على جدول لقاءات رئيس هيئة أركان القوات المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميللي ووزير الدفاع لويد أوستن رغم إلغاء رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوهاڤي زيارته إلى واشنطن بسبب التطورات الأمنية مع قطاع غزة.

كما علمت "سكاي نيوز عربية" أن جولة شابات وكوهين في العاصمة واشنطن ستشمل مباحثات مع مسؤولين في وزارة الخارجية ومستشار الأمن القومي جايك ساليفان وقادة في الكونغرس الأميركي.

وفيما تكتمت مصادر في البنتاغون عن الإفصاح عن مضمون الزيارة، إلا أنها أكدت أن التوتر الإسرائيلي - الإيراني المتصاعد في المنطقة هو في مقدمة النقاشات مع الوفد الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر أن الرؤية الإسرائيلية فيما يتعلق بمفاوضات جنيف مع إيران "لن تغيّر موقف واشنطن في شأن أهمية العودة الى اتفاق 2015 النووي الدولي" مع طهران.