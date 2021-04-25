وأضافت الوزارة أنها نقلت للسفير "رد فعل قويا" من جانب تركيا.

كان بايدن قد صرح في وقت سابق السبت بأن عمليات القتل التي وقعت عام 1915 تمثل إبادة جماعية وهو إعلان تاريخي أثار حنق تركيا وزاد من توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وقالت الوزارة التركية في بيان إن نائب وزير الخارجية سادات أونال أبلغ السفير الأميركي ديفيد ساترفيلد بأن البيان ليس له أساس قانوني وأن أنقرة "رفضته باعتباره غير مقبول ونددت به بأشد العبارات".

وأضافت أن البيان تسبب في "جرح في العلاقات سيكون من الصعب علاجه".