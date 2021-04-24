وقال الرئيس التركي: "تسييس أطراف ثالثة النقاشات (حول أحداث 1915) وتحويلها إلى أداة تدخل ضد تركيا لم يحقق منفعة لأي أحد".

وأضاف: "ما يجمعنا (الأتراك والأرمن) ليست المصالح بل ارتباطنا الوثيق بالدولة والقيم والمثل العليا ذاتها".

أما وزير خارجية تركيا، مولود شاووش أوغلو، فقال إن بلاده ترفض تماما قرار أمريكا الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن.

وقال وزير الخارجية: "تركيا لا تتلقى دروسا من أحد حول تاريخها".

واعترف الرئيس الأميركي جو بايدن السبت بالإبادة بحق الأرمن، ليكون أول رئيس للولايات المتحدة يصف مقتل 1,5 مليون أرمني على يد السلطنة العثمانية عام 1915 بأنه ابادة.

وكتب في بيان "الأميركيون يكرمون جميع الأرمن الذين لقوا حتفهم في الإبادة (التي وقعت) قبل 106 أعوام من اليوم".