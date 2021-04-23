وأعلن نافالني إنهاء إضرابه عن الطعام في اليوم الرابع والعشرين من بدايته، بعدما ناشدته نقابة طبية تدعمه وعالجته من قبل بأن ينهي الإضراب خشية أن يودي ذلك بحياته.

وفي منشور على إنستغرام تم ترتيبه عبر محاميه الجمعة، قال نافالني (44 عاما) إنه لا يزال يطالب بأن يفحصه طبيب من اختياره، وأضاف أنه فقد الإحساس في أجزاء من ساقيه وذراعيه.

لكنه ذكر أن أطباء مدنيين فحصوه مرتين. وأضاف أنه سيستغرق 24 يوما لينهي تدريجيا الإضراب عن الطعام وشكر "الصالحين" في روسيا وفي أنحاء العالم لدعمهم له.

وكان نافالني بدأ إضرابه عن الطعام في 31 مارس بعدما قال إن سلطات السجن رفضت أن يفحصه طبيب من اختياره على الرغم من أنه كان يشكو من ألم شديد في الظهر والساقين.