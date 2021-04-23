وأفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بأن هجوما بالسكن وقع داخل مخفر شرطة في مدينة رومبواييه جنوب العاصمة الفرنسية.

وأسفر الهجوم على إصابة شرطية بجروح خطيرة، فارقت الحياة على إثرها لاحقا، وفق ما نقلت "فرانس برس" عن النيابة العامة الفرنسية.

كما قتل منفذ الهجوم بعد إصابته بطلقين ناريين أطلقهما رجال الشرطة، وهو قيد التوقيف.

وقالت قناة "بي إف إم" التلفزيونية إن المهاجم تونسي الجنسية، وأنه قتل رميا بالرصاص.

ولم تتضح دوافع المهاجم، فيما توجه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إلى موقع الحادث.

وقال مسؤولون إن المدعي العام في فرساي فتح تحقيقا في الواقعة.