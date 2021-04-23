وقال في بيان إنّ "الالتزامات والإجراءات التي أعلن عنها" قادة العالم في القمة الافتراضية "تعطي دفعة طال انتظارها لجهودنا الجماعية لمواجهة أزمة المناخ قبل القمة في نوفمبر في غلاسكو" باسكتلندا.

ورحّب خصوصاً بالأهداف المعززة لجهة خفض الغازات الدفيئة المسؤولة عن الاحترار المناخي، التي أعلنتها الولايات المتحدة وكندا واليابان، وكذلك رفع مستوى الطموحات من جانب البرازيل وكوريا الجنوبية.

وتابع أنطونيو غوتيريش أنّ "قمة اليوم تُظهر أن هناك نقطة تحوّل في العمل المناخي، لكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".

وأضاف "لتجنّب كارثة مناخية لا يمكن الرجوع عنها، ينبغي علينا الاستناد بشكل عاجل إلى الدينامية التي تشكلت اليوم، في هذه السنة الحساسة".

وانطلقت في العاصمة الأميركية واشنطن، الخميس، فعاليات قمة المناخ العالمية، وسط دعوة من الرئيس جو بايدن، إلى الانتباه لمخاطر الاحترار على كوكب الأرض، قبل فوات الأوان، بينما بشر بفرص اقتصادية "واعدة".

كما شدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي شارك عبر الفيديو، على احترام الطبيعة "بكل قوة"، قائلا إن التغير المناخي يفرض تحديات كبيرة على العالم.