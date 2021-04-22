ولم تظهر أي مؤشرات على مكان الغواصة "كيه.آر.آي نانجالا-402" وأفراد طاقمها البالغ عددهم 53 فردا حتى بعد ظهر الخميس، حيث لا تزال عملية البحث والإنقاذ مستمرة في أحوال جوية مستقرة.

وقال يودو مارجونو رئيس أركان البحرية، إنه سيكون هناك ما يكفي من الأكسجين للبحارة حتى السبت، مشيرا إلى أنه تم التأكد من صلاحية الغواصة للإبحار بالقول "كانت مستعدة للقتال"، حسبما نقلت "رويترز".

وأدلى مارجونو بهذه التصريحات في المؤتمر المشترك مع رئيس أركان الجيش الإندونيسي ووزير الدفاع برابوو سوبيانتو في بالي بعد فقد الغواصة التي يبلغ عمرها 44 عاما أثناء القيام بتدريبات شمالي الجزيرة.

وذكرت وزارة الدفاع أن الغواصة التي تزن 1395 طنا، شيدت في ألمانيا عام 1977، وانضمت للأسطول الإندونيسي في 1981.

وخضعت الغواصة لصيانة استغرقت عامين، انتهت في 2012 في كوريا الجنوبية.

وأقر برابوو بأنه "من الضروري تحديث معداتنا الدفاعية على نحو أسرع"، لكنه لم يشر إلى أي مشكلات في الغواصة.

وبحسب مسؤولين فإن البحث الجوي أسفر عن اكتشاف بقعة نفط بالقرب من موقع الغواصة الأصلي، وتم نشر سفينتين تابعتين للبحرية مزودتين بأجهزة كشف عن الموجات الصوتية للمساهمة في البحث.