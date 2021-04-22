وأبلغت وزارة الصحة الهندية، الخميس، عن 314835 إصابة جديدة، وهي حصيلة يومية لم يسبق أن سجلتها أي دولة في العالم من قبل.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة رسميًا في الهند، ثاني أكثر الدول تضررًا من الوباء، إلى 15.9 مليون.

كما ارتفعت الوفيات بواقع 2104 حالات ليصل الإجمالي إلى نحو 185 ألف حالة.

وتثير متحورة "هندية" لفيروس كورونا القلق نظرًا لخصائصها، والتدهور السريع للوضع الصحي في الهند، ولكن لم يثبت حتى الآن أنها أشد عدوى أو مقاوِمة للقاحات.