وقال الجيش التشادي الذي أعلن الحداد بالبلاد في بيان، إن مجلسا عسكريا انتقاليا سيتم تشكيله بقيادة نجل الرئيس الراحل، حيث سيعمل على إدارة شؤون البلاد.

وجاء تشكيل المجلس العسكري كالتالي:

1- رئيس مجلس الإنتقالي الجنرال محمد إدريس ديبي.

2- الجنرال جيمادوم ترينا

3- الجنرال بشارة عيسى جاد الله

4- الجنرال أوكي محمد يحي دقايق

5- الجنرال محمد إسماعيل شيبو

6- الجنرال سليمان أبكر آدم

7- الجنرال طاهر إردا تيرا

8 - الجنرال أزيم برمندو

9 - الجنرال أمين أحمد إدريس

10 - الجنرال قمان مختار

11 - الجنرال صالح بن حليكي

12 - الجنرال أبكر عبد الكريم داود

14 - الجنرال أحمد يوسف محمد إتنو

15 - الجنرال قيلي حمشي

ونجل ديبي ضابط في الجيش التشادي، ويترأس المديرية العامة لجهاز الأمن لمؤسسات الدولة، المعروفة لدى التشاديين بالحرس الرئاسي.

من ناحية أخرى، أعلن الجيش إغلاق الحدود البرية بعد مقتل الرئيس، والاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وصفها بأنها ستكون "شفافة".