وبعد شكوى بعض المنتقدين من أن دوتيرتي كان متساهلا برفضه الضغط على بكين لدفعها للالتزام بقرار تحكيم، قال الرئيس الفلبيني إن على الناس أن تطمئن من أنه سيؤكد حق البلاد في موارد بحر الصين الجنوبي كالنفط والمعادن.

وأوضح قائلا في خطاب "لست مهتما كثيرا الآن بالصيد. لا أعتقد بوجود أسماك كافية لكي نتشاجر عليها. لكن عندما نبدأ في التعدين، ونبدأ في البحث عما يوجد في بطن بحر الصين، نفطنا، فسأرسل عندئذ سفني الرمادية إلى هناك للمطالبة بحقوقنا".

وأضاف "إذا بدأوا في التنقيب عن النفط هناك سأقول للصين هل هذا ضمن اتفاقيتنا؟ وإن لم يكن ضمن اتفاقيتنا سأنقب أيضا عن النفط هناك" وذلك رغم تأكيده مجددا على أنه يرغب في الحفاظ على الصداقة مع الصين.

وسعى دوتيرتي إلى بناء تحالف مع الصين ويحجم عن مواجهة قيادتها بعد حصوله على وعود بمليارات الدولارات من القروض والاستثمارات رغم عدم تنفيذ معظمها.

وقال دوتيرتي مرارا إن الفلبين لا تقوى على وقف الصين وإن أي تحد لأنشطتها سيهدد بحرب ستخسرها بلاده.