وكانت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني قد نصبت محمد حسين زادة حجازي نائبا لقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، مطلع 2020.

ووفقا لوكالة أنباء فارس (شبه الرسمية) فأن حجازي من مواليد عام 1957، ويحمل رتبة عميد بميليشيا الحرس الثوري الإيراني، وينحدر من محافظة أصفهان الواقعة وسط إيران.

واعتبر حجازي، الذي تدرج في القوة التي تنفذ اغتيالات وعمليات تجسس خارج حدود إيران، من أوائل الملتحقين بميليشيا الحرس الثوري الإيراني، بعد تأسيسها عام 1979.

وتولى محمد حجازي مهاما عسكرية بارزة سابقة بينها قائد ميليشيا البسيج عام 1998، ونائب قائد ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، فضلا عن عمله لفترة مستشارا بمجال البحوث الصناعية داخل هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.