وذكر التقرير أن الأشخاص الأربعة توفوا إثر إصابتهم بجلطات "نادرة"، جراء تلقيهم لقاح أسترازينيكا، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

وأوضح: "تمت ملاحظة آثار جانبية مختلفة في ما نسبته 0.5 في المئة من 9.07 مليون جرعة تم إعطاؤها بين 27 ديسمبر و 26 مارس، مع استخدام جميع اللقاحات الثلاثة حتى الآن، وهي فايزر وأسترازينيكا وموديرنا".

وتابع: "وسُجلت آثار جانبية شديدة في 0.04 في المئة من الحالات".

وأوضح التقرير أن هناك 11 حالة في إيطاليا لأشخاص أصيبوا بواحد من نوعين من الجلطات الدموية بعد حقنة أسترازينيكا (تخثر في الجيوب الوريدية الدماغية والتخثر الذي يشمل عدة أوعية دموية)، مبرزا أن أربعة أشخاص من الـ11 ماتوا.

هذا وقالت أسترازينيكا إنها "تعمل على فهم الحالات الفردية والآليات المحتملة التي يمكن أن تفسر هذه الأحداث النادرة للغاية".

وكانت إيطاليا قد أوقفت، الشهر الماضي، التلقيح بأسترازينيكا لفترة وجيزة مثل العديد من الدول الأوروبية، وذلك بعد ظهور مخاوف من تجلط الدم.