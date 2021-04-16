وقامت الشرطة الأميركية بنشر فيديو لكاميرا مثبتة على جسد أحد عناصر الشرطة في شيكاغو، يظهر إطلاق النار وقتل فتى بعمر 13 عاما.

وقالت السلطات إن الحادثة وقعت في أحد الأزقة الضيقة في المدينة، قبل أكثر من أسبوعين.

ووفقا لناشطين حقوقيين، فأن الضحية هو أدم توليدو، من أصول لاتينية، وهرب مذعورا من الشرطة عندما طلبت منه الوقوف، قبل أن يستسلم لهم رافعا يديه، لكن الشرطة أطلقت النار على صدره وقتلته.

ووفقا لمصادر أميركية، فإن الشرطة قالت خلال عملية إطلاق النار في 29 مارس، أن المواجهة كانت مسلحة بينهم وبين توليدو، لكن الفيديو أظهر عكس ذلك.