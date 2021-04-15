وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أن حتى الآن لا مؤشرات على أن الإيرانيين لن يحضروا اجتماعات فيينا الخميس.

وقالت ساكي: "تركيزنا هو على المحادثات الدبلوماسية مع إيران حتى وإن كانت ستأخذ وقتا طويلا".

وتنوي إيران بدء إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة ستين بالمئة اعتبارا من "الأسبوع المقبل"، حسب تصريحات لسفير طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة النووية.

وكانت ساكي قد قالت: "نحن بالتأكيد قلقون حيال هذا الإعلان الاستفزازي. نحن واثقون بأن المسار الدبلوماسي هو الطريق الوحيد لإحراز تقدم في هذا الصدد، وبأن إجراء محادثات، حتى لو كانت غير مباشرة، هو السبيل الأفضل للتوصل الى حل".

من جهته، أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يزال مستعدا لمواصلة المفاوضات مع إيران.

وتهدف محادثات فيينا، إلى العودة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1، كما ستناقش موضوع رفع العقوبات الأميركية المفروضة على طهران، وكذلك الالتزامات النووية للأخيرة لإحياء الاتفاق.