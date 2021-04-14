وكانت طهران قد أعلنت الثلاثاء عن نيتها لبدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، الامر الذي يقربها من القدرة على استخدامه لأغراض عسكرية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي: "نحن بالتأكيد قلقون حيال هذا الاعلان الاستفزازي".

وأضافت: "نحن واثقون بأن المسار الدبلوماسي هو الطريق الوحيد لإحراز تقدم في هذا الصدد، وبأن إجراء محادثات، حتى لو كانت غير مباشرة، هو السبيل الأفضل للتوصل الى حل".

وأجرت إيران والقوى العالمية ما وصفتاه بمحادثات "بناءة" الأسبوع الماضي لإنقاذ الاتفاق الذي خالفت إيران القيود التي يفرضها على عمليات تخصيب اليورانيوم الحساسة منذ أن أعاد ترامب فرض عقوبات مشددة على طهران.

وانسحب ترامب من الاتفاق في عام 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران، مما دفع إيران إلى انتهاك كثير من قيود الاتفاق بدءا من عام 2019.

ومن المتوقع استئناف المحادثات غير المباشرة في فيينا الأربعاء.