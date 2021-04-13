وأوضحت شرطة مدينة نوكسفيل، في تغريدة على تويتر، أن عددا من وكالات إنفاذ القانون استجابت للحادث، وأن التحقيق لا يزال جاريا، داعية السكان إلى تجنب المنطقة.

وفي تغريدة لاحقة، أعلنت الشرطة إقامة منطقة لإعادة التجمع في أحد الملاعب، خلف المدرسة، من دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.

وكان مسؤولون محليون قالوا إنه تم تأمين المدرسة الثانوية ومحيطها.

وفجر اليوم، ذكرت قناة تلفزيونية محلية أن رجلا مسلحا كان قد أطلق أعيرة نارية عبر باب غرفة في فندق فاخر بولاية هاواي الأميركية تحصن داخلها عُثر عليه ميتا متأثرا بجروح ناجمة عن إطلاقه النار على نفسه بعد مواجهة دامت قرابة عشر ساعات مع الشرطة.

وقالت قناة (كيه.إتش.أو.إن2) الإخبارية نقلا عن الشرطة إن فندق كاهالا في هونولولو بهاواي مغلق منذ السادسة من مساء السبت (بالتوقيت المحلي) بينما أُبلغ النزلاء بالاحتماء في أماكنهم بعدما تحصن مسلح داخل غرفة بالفندق ثم أطلق عدة أعيرة نارية عبر الباب.

والخميس الماضي، قتل شخص وأصيب 4 آخرين على الأقل، في إطلاق نار شهدته ولاية تكساس الأميركية.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن الشرطة ألقت القبض على شخص مشتبه به، في أعقاب الواقعة التي حدثت في مدينة بريان شرقي تكساس.

وتعرض شرطي لإصابة بالرصاص أثناء مطاردة المشتبه به، وفق مسؤولين محليين وشهود.