وجاء الحادث بعد يوم من تشغيل طهران أجهزة طرد مركزي متقدمة جديدة لتخصيب اليورانيوم بالموقع.

وقال بهروز كمالوندي، المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "الحادث لم يسفر عن سقوط ضحايا أو حدوث تلوث" مضيفا أن الكهرباء "تضررت" في المنشأة.

وكان حريقا نشب بالمنشأة النووية العام الماضي، قالت الحكومة إنه كان محاولة لتخريب البرنامج النووي الإيراني.