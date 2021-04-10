ودوى صوت المدفعية عند الساعة 12:00 ظهرا في أولى الطلقات الـ41، من برج لندن على ضفاف نهر تيمز وقصور إدنبرة وبلفاست، وفي جيب جبل طارق البريطاني.

كما أطلقت الطلقات التكريمية من سفن البحرية الملكية، حيث خدم الأمير خلال الحرب العالمية الثانية.

ورحل الأمير فيليب (99 عاما) عن عالمنا، الجمعة، في قلعة ويندسور في مقاطعة باركشير، جنوب شرقي إنجلترا، إحدى أماكن الإقامة الرسمية للعائلة الحاكمة ببريطانيا.

وتزوج دوق إدنبره من الملكة إليزابيث الثانية قبل 5 سنوات من توليها العرش (عام 1947)، عندما كانت ولية للعهد، إبان حكم والدها الراحل، الملك جورج السادس.