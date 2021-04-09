وفي تصريحات للصحفيين في أعقاب اجتماع عقده أطراف الاتفاق لتقييم الموقف بعد أسبوع من المناقشات، أكد وانغ تشون، سفير الصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح وأن الأطراف تعمل على تضييق هوة الخلافات.

من جهته، قال المندوب الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف، على حسابه في تويتر: "انتهى اجتماع اللجنة المشتركة في فيينا. قام المشاركون في خطة العمل المشتركة الشاملة بتقييم العمل الذي أنجزه الخبراء خلال الأيام الثلاثة الماضية وسجلوا بارتياح التقدم الأولي الذي تم إحرازه".

وأضاف: "ستلتئم اللجنة الأسبوع المقبل من أجل الحفاظ على الزخم الإيجابي".

وتهدف هذه الاجتماعات إلى إعادة طهران وواشنطن للامتثال للاتفاق النووي لعام 2015.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد بريس، وصف، الخميس، المحادثات بأنها "بناءة"، لكنه حذر من التفاؤل المفرط، وحث على عدم الذهاب بعيدا عما هو قائمٌ بالفعل.

وقال للصحفيين: "مع ذلك، يجب ألا نسمح للتوقعات بأن تتجاوز ما نحن عليه الآن".