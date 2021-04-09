وألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل متهم بقتل المليونير الإنجليزي السير ريتشارد سوتون، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وأوقفت السلطات سيارة المشتبه به، البالغ من العمر 34 عاما، على بعد 160 كم من منزل المليونير البريطاني السير ريتشارد سوتون، الذي قتل طعنا في مدينة دورسيت، بينما تعرضت زوجته لإصابات بليغة.

وكان سوتون يعتبر من أغنياء بريطانيا الكبار، بثروة قيمت بـ400 مليون دولار، وقائمة طويلة من العقارات الفخمة في إنجلترا، بينها فنادق فارهة مثل شيراتون غراند وأثينيوم.

وبعد بلاغ وصل للشرطة، بدأت السلطات ملاحقة تضمنت 6 سيارات شرطة للوصول إلى سيارة المشتبه به وبإيقافه عن طريق صدمه.

وهزت جريمة قتل سوتون، البالغ من العمر 83 عاما، بريطانيا، ووفقا للمحققين، فإن القاتل كان على معرفة شخصية بالمليونير.

وقال مفتش المباحث سيمون هوكستر الذي يقود التحقيق: "تعازينا لأسرة الرجل الذي مات بشكل مؤسف، والمرأة المصابة، في هذا الوقت العصيب للغاية، وسيتم توفير الدعم للعائلة من قبل ضباط مختصين".

وأضاف "سنجري تحقيقا كاملا لتحديد ما حدث بالضبط في منطقة هاي لانغهام، حيث وقعت الجريمة، وسأناشد أي شخص رأى أو سمع أي شيء مريب في المنطقة مساء يوم 7 أبريل أن يتواصل معنا".

وينتظر الشارع البريطاني معرفة التفاصيل الغامضة خلف الجريمة التي وقعت قبل أيام.