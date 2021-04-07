وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن سفينة الشحن الإيرانية "ساويز"، التي كانت راسية منذ سنوات في البحر الأحمر قبالة اليمن، قد تعرضت لهجوم.

من جانبها قالت القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان إنها "على علم بتغطية إعلامية لحادث يتعلق بالسفينة ساويز في البحر الأحمر".

وأضافت القيادة: "يمكننا أن نؤكد أنه لم تشارك أي قوات أميركية في الحادث. ليس لدينا معلومات إضافية"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

تاريخ السفينة

ووصلت السفينة "ساويز"، المملوكة لشركة خطوط الشحن الإيرانية، إلى البحر الأحمر في أواخر عام 2016، وفقا لبيانات موقع لتتبع السفن.

وكانت إيران قد وصفت سابقا السفينة بأنها تساعد في جهود "مكافحة القرصنة" في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إلا أن مراقبين يعتقدون أن السفينة تعمل كقاعدة للحرس الثوري.

ويحتمل أن تكون السفينة تعتمد على إمدادات، وتبدل طواقمها عبر السفن الإيرانية المارة باستخدام الممر المائي.