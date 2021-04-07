وفي تقرير نشر الشهر الماضي، ألقت هيئة الطيران المدني الإيرانية المسؤولية في تحطم الطائرة على رادار لم يوجه بشكل صحيح وعلى خطأ مشغل الدفاع الجوي. وانتقدت أوكرانيا وكندا، التي كانت الطائرة تقل العديد من مواطنيها، التقرير باعتباره غير كاف.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن غلام عباس تركي المدعي العسكري في طهران قوله "وُجهت الاتهامات لعشرة مسؤولين فيما يتعلق بتحطم الطائرة الأوكرانية... وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة في المحكمة". ولم يورد مزيدا من التفاصيل.

وفي أوتاوا، قال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو إنه "قلق للغاية لغياب المحاسبة" على الكارثة من جانب إيران.

وقال ردا على سؤال بعد توجيه الاتهامات في طهران إن بلاده ستواصل مع الشركاء الضغط على طهران من أجل أن تأخذ العدالة مجراها وأن تدفع إيران التعويضات لأسر الضحايا.

وأسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية في الثامن من يناير بعد إقلاعها مباشرة من مطار طهران.

واعترفت الحكومة الإيرانية في وقت لاحق بأن إسقاط الطائرة كان "خطأ كارثيا" ارتكبته قواتها التي كانت في حالة تأهب قصوى خلال مواجهة مع الولايات المتحدة.

وكانت إيران في ذلك الوقت على أهبة الاستعداد لهجمات محتملة تتعرض لها بعد أن أطلقت صواريخ على قاعدة في العراق تضم قوات أميركية ردا على مقتل قاسم سليماني القائد العسكري البارز قبلها أيام في ضربة صاروخية أميركية على مطار بغداد.